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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فى 10 دقائق.. تدريب يخلصك من العصبية والوسواس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:07 م
العصبية والوسواس
العصبية والوسواس
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور جمال فرويز اسشاري الطب النفسي، إن أعراض الاكتئاب تظهر في اضطرابات في النوم والأكل وقلة الحركة وفقدان التركيز والانتباه وعصبية غير مبررة وفقدان الرغبة في الحياة.

وأضاف «فرويز» خلال لقائه مع الإعلامي حسام حداد في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هذا الوقت يوجد «دوبل فرص اكتئاب» اكتئاب بسبب فيروس كورونا الكورونا، واكتئاب بسبب التغير المناخي.

وأردف: «قلة الدخل المادي، مع وجود التزامات على الناس تسبب اكتئاب، وبداية فصل الربيع تعمل اكتئاب».

ونصح كل من يعاني من عصبية وعدم السيطرة على انفعالاته، أن يدخل غرفة النوم ويغلق الباب وينام على السرير دون مخدة ويفرد ذراعيه ويأخد نفس عميق من الأنف ويخرجه من الفم ويكرره لمدة 5 دقائق، ويقوم بنفس التمرين مرتين، مرة صباحا وأخرى مساءً، مؤكدا أن هذا التدريب يفيد أيضا مرضى الوسواس والإدمان والعصب، لأنه يسيطر على الجهاز العصبي اللاإرادي.

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