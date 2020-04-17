أمريكى متعافى من كورونا يغادر «حجر أبوخليفة» بالإسماعيلية

غادر أمريكي متعافي من فيروس كورونا اليوم، الحجر الصحي بمسشتفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، بعد خضوعه للعلاج وتحسن حالته، ليصل إجمالي المغادرين للمستشفى 74.وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، لتأهيلها كمستشفى ميداني للمريض الذي تحولت نتائج تحاليله من إيجابية لسلبية، أو حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج لجهاز تنفس صناعي، أو المصابين بكورونا ولم يظهر عليهم الأعراض، مع توفير رعاية صحية لهم، وفي حالة تدهور حالتهم يتم نقلهم للمستشفى الجامعي على الفور.