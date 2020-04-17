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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد عكاشة: السعادة عملية عقلية لا علاقة لها بالمال

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:14 م
الدكتور أحمد عكاشة
الدكتور أحمد عكاشة
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، إن السعادة عملية عقلية لا علاقة لها بالمال، وإنما الإنسان يدرك أنه عندما يساعد الآخرين يكون سعيدا.

وأكد عكاشة أن العالم بعد انتهاء وباء فيروس كورونا لن يعود كما كان قبله، سيتغير الضمير الجمعي، وسيكون هناك اهتمام بالمنظومة الصحية، وسنبدأ نحترم الضعيف والمريض، وندرك أن الحاجة الوحيدة التي لن نقدر شراءها بالمال هي الصحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج «فنجان قهوة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «كل الأوبئة تختفي حتى ولو ملهاش علاج وكل 100 عام يضرب العالم وباء ليعلمنا أن الإنسان مهما بلغ من قوة ومن علم ووصل للفضاء فهو ضعيف، مشيرا إلى الكوليرا والانفلونزا الإسبانية».

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