محمد صلاح يدعم المتضررين من كورونا في نجريج بسلع غذائية (صور)

في لفتة إنسانية وزع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، من خلال مؤسسته الخيرية، كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم لأهالي قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، لمساندة الأسر المتضررة والعمالة غير المنتظمة بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر في مصر ودول العالم أجمع.وقد حرص اللاعب العالمي على دعوة أهل قريته بالالتزام بتعليمات الدولة وأخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، حرص أهالي القرية على تعقيم وتطهير الشوارع والمنازل، وتوزيع كمامات وأدوات تعقيم ورش المساجد بالأدوات المعقمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتم رش القرية بالكامل وتعقيمها.