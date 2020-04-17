الجارديان: فيسبوك يشرع تحذيرات حول المنشورات المضللة عن كورونا

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، أن موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي سيشرع في تحذير للمستخدمين الذين تفاعلوا مع المنشورات المضللة عن فيروس كورونا المستج، من خلال الإعجاب او التعليق او إعادة النشر.ووفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن التحذيرات ستكون عبارة عن إشعارات تصل إلى المستخدم، الذي تفاعل مع معلومات أو أخبار مضللة بشأن كوفيد-19.وقالت إدارة فيسبوك، الخميس، إن الخطوة الصارمة الجديدة تأتي بهدف توعية المستخدمين والحد من الأخبار المضللة حول الفيروس، الذي أصاب وأودى بحياة مئات الآلاف.وأوضحت "السياسة الجديدة تستهدف الأخبار والمعلومات التي من المحتمل أن تسبب ضررا جسديا، مثل العلاجات الكذابة والادعاءات بشأن لقاحات محتملة أو تصريحات تتنافى مع تعليمات التباعد الاجتماعي".