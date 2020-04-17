صندوق النقد الدولي يؤكد استعداده للتعاون مع العراق لوضع خطة مالية

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، استعداده للتعاون مع العراق لوضع خطة مالية وترتيب أولويات الإنفاق العام.ووفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية، اجتمع وزير المالية العراقي مع جهاد ازعور رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي في واشنطن والوفد المرافق له.وأشار جهاد إلى "استعداد الصندوق لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق من اجل وضع خطة مالية وترتيب اولويات الانفاق العام"، مبديًا "إمكانية استفادة العراق من التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق لدول الاعضاء".وشدد على "أهمية الاستمرار في التعامل والتواصل مع المنظمات المالية الدولية"، مبينًا أن "الصندوق على استعداد للتباحث مع دول مختلفة لمساعدة العراق في المجالات الصحية والمالية".