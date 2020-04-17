«مع تفشي كورونا».. شركة تركية تعاقب موظفيها بزيادة ساعات العمل

كشف موقع تركيا الآن، عن حالة الغضب التي تسود بين عمال شركة إنشاءات جينجيز التركية، حيث دخل العمال في إضراب مفتوح عن العمل، بعد زيادة عدد ساعات العمل من 12 ساعة إلى 14 ساعة وذلك على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا.كما ذكرت جريدة سوزجو التركية، بأن إدارة الشركة، فصلت العمال الذين رفضوا ساعات العمل الإضافية دون دفع أي تعويضات.ولفت الموقع إلى أن نائب حزب الشعب الجمهوري محمود تنال، أعلن عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن إضراب العمال مستمر لحين تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين الأوضاع الإدارية والظروف التي يعملون في إطارها، مشددًا على ضرورة اتخاذ احتياطات أكثر فعالية في ظل انتشار فيروس كورونا.وأوضح موقع تركيا الآن أن أحد العمال بشركة جينجيز للإنشاءات، قال: "لم نرغب في البقاء في العمل بسبب وباء فيروس كورونا، وعندما قالت إدارة الشركة أننا سنبقى هنا لمدة 15 يومًا فقط، قبلنا ذلك، لكن امتد الأمر بعد انقضاء هذه المدة".واختتم العامل حديثه بقوله "بدأنا في اتخاذ إجراءات للاحتجاج على هذا التسريح غير العادل، ولكن حتى الآن لا يصب الوضع في صالحنا".