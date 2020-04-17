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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: 4.5 مليار شخص قيد العزل حول العالم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:23 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن وجود 4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل من حول العالم، وفق لشبكة سكاي نيوز الاخبارية.

وبحسب وزارة الدفاع الفرنسية، فأن 1081 نتيجة إيجابية بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات شارل ديجول.

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، رصد الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى 940 شخصا كانوا بين أفراد أطقم مجموعة حاملة الطائرات "شارل ديجول".

وقالت مديرة هيئة الصحة العسكرية الفرنسية، مارلين جيكاس جينيرو، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، إنه تم فحص 2300 بحار من أطقم المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "شارل دي جول"، بعد عودتهم إلى مدينة تولون، وأعطت تحاليل 940 منهم نتائج إيجابية.

وأضافت جينيرو أن الفحوص كشفت عدم إصابة 645 شخصا بفيروس كورونا، بينما لم يتم بعد الحصول على نتائج تحاليل البحارة الآخرين.

وأوضحت المسؤولة أنه تم رصد أعراض المرض على 500 شخص على متن حاملة الطائرات، وتم نقل 20 عسكريا إلى المستشفى بينهم واحد في غرفة العناية المركزة.

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