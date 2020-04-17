ضبط شخصين بـ 120 طربة حشيش في مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، تخصصا في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهمان بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.