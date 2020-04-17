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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: 6 بوارج تركية تتواجد في المنطقة الغربية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:43 م
المسماري
المسماري
عبير سليم
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جدد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، تأكيد وجود جنود أتراك في معارك غرب البلاد، مؤكدًا أنهم يتحكمون في العمليات المسلحة عبر استخدام القناصة، ومنظومات الدفاع الجوي، والتشويش، والطائرات التركية المسيرة.

وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، عن وجود من 4 إلى 6 بوارج تركية في المنطقة الغربية، مشددًا على أن الدفاع الجوي التابع للجيش الوطني يعمل بشكل جيد.

ولفت "المسماري" إلى تمكن القوات المسلحة من إسقاط ست طائرات مقاتلة للميليشيات المسلحة منذ إطلاق عملية تحرير طرابلس في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن كل الأسلحة التي وردت إلى الميليشيات المسلحة بعد شهر يناير الماضي تأتي لدعم المرتزقة السوريين وخاصة في استخدام المدفعية والهاون والمدرعات التركية.

وأوضح الناطق باسم قيادة الجيش الليبي أن سلاح الميليشيات يأتي بالكامل من تركيا، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني يواجه الجيش التركي بسفنه وبوارجه وطائراته.

هذا وشهدت مستجدات الأزمة الليبية، الساعات الماضية، مواصلة منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي، استهداف الطيران التركي المسير الذي كثف الايام الماضية ضرباته ضد المدنيين الابرياء؛ حيث تم استهداف تمركزات الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق شرق بلدة غدوة، بالتزامن مع استهدافه طائرتين مسيرتين تركيتين في مدينتي ترهونة وبني وليد جنوب العاصمة.

وجاء ذلك في وقت حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجلس الأمن والأمم المتحدة، من محاولة تركيا ترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية في البلاد.

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