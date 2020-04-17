ضبط 4 سرقوا «توك توك» بالإكراه بالتبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، متهمين بسرقة مركبة "توك توك" من مالكها بالإكراه.وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمحافظة القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بهم سائق مركبة "توك توك" مصاب بجرح باليد اليمنى، وأوضح أنه حال سيره بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مُستقلًا مركبة "التوك توك " ملكه استوقفه عدد أربعة أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" بدعوى توصيله لمحل البلاغ.وفور وصولهم، قام أحدهم بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته كرهًا عنه ولاذوا بالفرار، وبتتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن ضبطهم وتبين أنهم أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات مسجلة، وذلك حال استقلالهم مركبة "توك توك" المستولى عليها وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.باستجوابهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الجهات المختصة.