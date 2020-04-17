تامر حسنى يكشف كواليس أوبريت «أنت أقوى» بمشاركة النجوم العرب

كشف الفنان تامر حسني عن سبب رفضه لإقامته حفل أون لاين رغم إلحاح جمهوره عليه، كما كشف كواليس أوبريت "أنت أقوى" الذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الطرب دعمًا لأطباء الوطن العربي لمجهوداتهم في تصديهم لفيروس كورونا المستجد.وشارك «تامر» منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: «لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفله Online أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر، أولًا: بالنسبة لاستكمال تصوير فيلم (مش أنا).. أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن استكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع».وتابع: «ثانيًا: أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فتره بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني ومش هغني إلا لو هيكون في فايدة مجتمعية مادية ومعنوية.. وحاليًا في مفاوضات على حفلة Online هيتخصص فيها منا جميعًا ومن الرعاه الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا والأسر محدودي الدخل».وأضاف: «أما عن الأوبريت العربي (أنت أقوى) تشرفت بالإشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد والعائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا وجميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل ولهم كامل الاحترام والتقدير وتشرفت بالعمل معاهم كلهم، انتظروا الأوبريت العربي (أنت أقوى) خلال أيام إن شاء الله... وبنا يحفظكم ويحفظنا جميعًا».