بسمة وهبة: على المتهكمين من زيارة وزيرة الصحة للصين مراجعة موقفهم الآن

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الذين تهكموا على زيارة وزيرة الصحة إلى الصين في السابق عندما حملت رسالة تضامن من الدولة المصرية، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، عليهم تصحيح موقفهم الآن عقب الهدية الطبية التي وصلت من الصين إلى مصر أمس.وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "ON E"، أن مؤسسات الدولية المصرية تعمل بقوة من أجل حماية صحة المصريين، من جائحة كورونا، وعلى المصريين اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلن عنها الجهات المعنية بشكل مستمر.وعلقت على تصريحات رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخمس بشأن الإجراءات الجديدة التي ستتبعها الدولة المصرية، خلال شم النسيم، قائلة: "كل شئ قافل يوم الاثنين، ورئيس الوزراء كان ناقص يقولنا إن ده مش ويك إند أقعدوا في البيت".