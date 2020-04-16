زوجة البطل منسي: «طول ما الشهداء موجودين الإخوان ملهمش مكان»

نعت منار سليم، زوجة البطل الشهيد أحمد منسي، الشهيد محمد الحوفي، ودعت لأهله بالصبر والسلوان، مشددة على أن الشهداء يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من غل وكره جماعة الإخوان الإرهابية.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية"ON E"، "الشهداء هم من يخلصون الوطن من الإخوان.. طول ما الشهداء موجودين فى مصر الإخوان ملهمش أكل عيش فى مصر".وتابعت: الأعمال الدرامية التى تخلد بطولات الشهداء أمر يفرح أسر الشهداء بشكل كبير ويثير غضب العناصر الإرهابية التى تريد هدم الدولة المصرية.وتعليقًا على مسلسل الاختيار، قالت زوجة البطل: "متشوقين لمشاهدة المسلسل بفارغ الصبر.. افتخر بالأعمال الدرامية التي تجسد سيرة الشهداء.. ويبقى لهم قصص تدرس في المدارس تبرز جوانب تضحية الشهداء تجاه الوطن".وعن غضب جماعة الإخوان الإرهابية تجاه مسلسل "الاختيار"، قالت: إن جماعة الإخوان لن تتوقف عن مواصلة أعمالها العدائية والإجرامية وترويج الشائعات من أجل هدم الدولة المصرية، ولكن مسيرة الشهداء لهم بالمرصاد، وتابعت: "وأنا فى عزاء زوجي الإخوان قالوا أن زوجي استشهد في ليبيا قبل 4 شهور وأشياء أخرى تعبر عن مدى الكره والغل الذي يحملوه للشعب المصري".