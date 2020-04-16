مساعد وزير الداخلية الأسبق ينفي وجود حالات كورونا في السجون

قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جميع سجون مصر بالكامل لم تظهر بها إصابة واحدة بفيروس كورونا، ومنع الزيارات إجراء احترازي هدفه منع انتشار الفيروس، مثل منع أداء صلاة الجمعة وغلق المساجد.وأضاف "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن وزارة الداخلية قامت بمجهود جبار في معسكرات الامن المركز لمنع انتشار الفيروس، وتم إغلاق قرى بالكامل بسبب وجود إصابة واحدة.وأشار إلى أن وزارة الداخلية اهتمت بتطهير المعسكرات وأقسام الشرطة، وعدم انتشار العدوى بين الأفراد ليس عشوائيًا.