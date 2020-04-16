«الصحة العالمية»: أعداد إصابات كورونا في تركيا لم تنحسر

تناول تقرير لموقع «تركيا الآن» اليوم الخميس، بيان مدير المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، حول آخر تطورات فيروس كورونا في اوروبا، ويشير البيان إلى أن البيانات أصبحت إيجابية في ألمانيا وإسبانيا وسويسرا، وإيطاليا، في حين أن الأعداد لم تنقص أو تزيد في تركيا، وبريطانيا، وأوكرانيا.ونوه الموقع على أن كلوج حذر من صعوبة الوضع الحالي، وقال: "إن الأسبوعين المقبلين حاسمان للغاية، وتأتي البيانات الإيجابية من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، لكن هناك أيضًا دول تُظهر القليل من التعافي أو الوضع المتصاعد، وتشمل بريطانيا وتركيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا".كما أكد الدكتور كلوج على أن الأسبوعين التاليين مهمان جدًا لأوروبا، مضيفًا "لقد أثر هذا الفيروس علينا بشدة، لا ينبغي أن ننخدع من ارتفاع درجة حرارة الطقس، عدد الحالات يتزايد في أوروبا، وقد تضاعف عدد الحالات في الأيام العشرة الماضية، حيث وصل إلى مليون حالة.وأشار الموقع إلى أن أوروبا وحدها تتحمل 50٪ من حالات كورونا في العالم، وإن القارة العجوز في عين عاصفة كورونا.