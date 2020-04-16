محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بالوايلي

أحالت نيابة الوايلي، اليوم الخميس، 3 أشخاص للمحاكمة العاجلة، بتهمة التنقيب عن الآثار في دائرة قسم شرطة الوايلي.كان قسم الشرطة تمكن من ضبط كل من "ع.ا" عاطل، و"وإ.أ" 40 سنة، صاحب مقهى، و"م.ا" عامل، وتبين أنهم ينقبون عن الآثار في مسكن المتهم الثاني، وعثر بحوزتهم على سلم خشبى، وأدوات حفر، فرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.