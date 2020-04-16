التصريح بدفن مواطن غرق في «نيل حلوان»

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بتشريح جثة رجل غرق في مياه كورنيش النيل بمنطقة ركن فاروق، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وتسليم الجثة لذويه.تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي، يفيد بغرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش ركن فاروق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "م.ا"، 50 سنة ومقيم بدائرة القسم، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.