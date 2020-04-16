وزير التعليم يدرس تسريع مدة دراسة العباقرة (فيديو)

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يدرس إمكانية تسريع مدة دراسة الأطفال من العباقرة والمبتكرين، لتكون المدة أقصر من الطلبة الآخرين.وأضاف "صقر"، خلال حواره مع الإعلامية جيسي العاصي، مقدمة برنامج "بر الأمان"، الذي يبث عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن نظام تسريع الدراسة للطلاب كان يحدث بالمضي بمعني "يقفز الطالب العبقري على سنته الدراسية للسنة التي توافق مستوى تفكيره وعقريته".وكشف "صقر" أن الهدف هو السماح للطالب الموهوب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته، وذلك بتمكينه من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة زمنية أقصر، كما يعد تسريع الطلاب المتفوقين ونقلهم لصفوف دراسية متقدمة أحد الأساليب العلمية التي تمكنهم من التعلم بشكل جيد.وكشف الدكتور محمود صقر، أن هناك 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 12 سنة من مختلف محافظات الجمهورية يلتحقون حاليًا ببرنامج جامعة الطفل التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.وأشار إلى أن الاكاديمية دائما تفتح أبوابها للمخترعين والمبتكرين، ولكن بعض أولياء الأمور بيفتكروا ان ابنهم يشبه عالم الفيزياء ألْبِرْت أينْشتاين.وأردف:"جامعة الطفل تعد من برامج التعليم الإبداعى الذى أطلقته الأكاديمية لنشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين واكتشافهم فى مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، والتحق 16400 طفل بالبرنامج منذ انشاءه عام 2015 حتى الآن".وأكد أن مؤشر البحث العلمى الشهرى هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.