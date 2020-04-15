الجيش الليبى: لدينا خطة لاستعادة جميع الأراضى ولا تفاوض مع الإرهاب

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن لديهم خطة شاملة لاسترداد كامل الأراضي الليبية من أيدي المليشيات والجماعات الإرهابية.وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الكلام الآن للبندقية والجيش في وضع الدفاع عن النفس.ونفى المسماري الشائعات المتداولة بشأن التفاوض مع المليشيات لتسليم قاعدة الوطية الجوية، وذلك على خلفية الاشتباكات المستمرة ضد القوات والميلشيات التابعة للوفاق.وأشار المسماري إلى أن المناطق العسكرية تعمل بكامل قواتها من أجل مقاومة فيروس كورونا في كامل المدن والقرى الليبية.وأضاف: "لم نقم بأي عمليات عسكرية شاملة في طرابلس ومصراتة وعلى الأمم المتحدة تحري المصداقية وانتقاء مصادر نقل الأخبار".