خبير علوم سلوكية: حظر التجول هدفه الحفاظ على المواطنين

قال طارق إلياس، خبير العلوم السلوكية، إن ما تقوم به الدولة من فرض حظر التجول أو المناشدة بالحجر الصحي المنزلي ليس حبسا للمواطنين ولا بغرض مضايقتهم وإنما للحفاظ عليهم.وأضاف "إلياس" خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دور الجميع في هذه الفترة حماية أنفسهم وحماية الوطن في ظل مواجهة الدولة والعالم كله لتفشي فيروس كورونا.وأوضح "إلياس"، أنه يجب أن يكون هناك نظرة ناضجة من قبل المواطنين في هذه الفترة لعبور الأزمة، ونعود إلى كل الأنشطة الطبيعية وحياتنا اليومية بشكل آمن.وأشار إلى أن هناك الكثير من المنظمات المفترض أن تكون على قدر المسئولية لبعث الطمأنينة وليس لترهيب المواطنين، وأن ما علينا كمسئولين رفع الروح المعنوية للمواطن ليكون قادرا على تخطي الأزمة.