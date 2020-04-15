رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير علوم سلوكية: حظر التجول هدفه الحفاظ على المواطنين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:42 م
طارق إلياس
طارق إلياس
رباب الأهواني
طباعة
قال طارق إلياس، خبير العلوم السلوكية، إن ما تقوم به الدولة من فرض حظر التجول أو المناشدة بالحجر الصحي المنزلي ليس حبسا للمواطنين ولا بغرض مضايقتهم وإنما للحفاظ عليهم.

وأضاف "إلياس" خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دور الجميع في هذه الفترة حماية أنفسهم وحماية الوطن في ظل مواجهة الدولة والعالم كله لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح "إلياس"، أنه يجب أن يكون هناك نظرة ناضجة من قبل المواطنين في هذه الفترة لعبور الأزمة، ونعود إلى كل الأنشطة الطبيعية وحياتنا اليومية بشكل آمن.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المنظمات المفترض أن تكون على قدر المسئولية لبعث الطمأنينة وليس لترهيب المواطنين، وأن ما علينا كمسئولين رفع الروح المعنوية للمواطن ليكون قادرا على تخطي الأزمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتماد 3 معامل بالمركز القومي للبحوث وفقًا للمتطلبات الدولية

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

وزير الداخلية يزور رجال الشرطة مصابى واقعة الأميرية (صور)

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2020

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

«اليونسكو» تحيي للمرة الأولى يوم الفن العالمي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المعركة الانتخابية للرئيس الأمريكي مع منظمة الصحة العالمية
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأردن تطلق منصة إلكترونية لمسابقة «موهبتي من بيتي»

في زمن كورونا.. الثقافة السورية تطلق معرض فني افتراضي

الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تطلق مسابقة «اكتب حكايتك»

بعد تعرضه لأزمة صحية.. تعرف على مسيرة سعيد الكفراوي الأدبية