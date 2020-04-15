حبس مسجل خطر تعدى على جاره في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، الأربعاء، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على جاره بالضرب بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة النهضة.كشفت التحقيقات أن المتهم مسجل فى قضايا تعاطي مواد مخدرة وقام بضرب جاره مستخدمًا عصا خشبية، ما أصابه بكسر فى الجمجمة بسبب خلافات الجيرة بينهما.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد قيام مسجل بالتعدي على جاره بالعصا، ما أصابه بكسر فى الجمجمة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما.بإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.