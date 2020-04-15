ضبط 137 طن سلع غذائية فاسدة في 3 مصانع بالقليوبية

شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات تفتيشية لضبط المخالفات.وأسفرت جهود شرطة البيئة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بداخلها 137 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى مصنعة من مواد مجهولة المصدر بدون بيانات منسوبة لبعض الشركات بمحافظة القليوبية.كما تم ضبط قضية تلوث هوائي، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 98 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 12 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، 16 قضية تلوث في مجرى نهري النيل.كما تم ضبط 13 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية عبارة عن "رسوم مخالفة، عدم وجود ترخيص مشتل، تشوينات"، وفي مجال حماية الأراضي الزراعية، تم ضبط 7 قضايا عدم وجود ترخيص مشتل.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.