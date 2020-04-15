رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 137 طن سلع غذائية فاسدة في 3 مصانع بالقليوبية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:20 م
سلع غذائية
سلع غذائية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات تفتيشية لضبط المخالفات.

وأسفرت جهود شرطة البيئة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بداخلها 137 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى مصنعة من مواد مجهولة المصدر بدون بيانات منسوبة لبعض الشركات بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط قضية تلوث هوائي، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 98 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 12 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، 16 قضية تلوث في مجرى نهري النيل.

كما تم ضبط 13 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية عبارة عن "رسوم مخالفة، عدم وجود ترخيص مشتل، تشوينات"، وفي مجال حماية الأراضي الزراعية، تم ضبط 7 قضايا عدم وجود ترخيص مشتل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تلغي جميع رحلاتها الجوية حتى نهاية مايو

الأرصاد: عدم ارتداء الملابس الصيفية لمنتصف الربيع (فيديو)

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

«شم النسيم» إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

«اليونسكو» تحيي للمرة الأولى يوم الفن العالمي

محاصرة 5 عمال في حادث منجم فحم بالصين

كورونا يؤجل لجنة التراث العالمي بالصين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
المزيد

الثقافة

وزيرة جزائرية تهنئ «عيساوى» لفوزه بجائزة «البوكر» العالمية

إبراهيم المصري يدعو المثقفين بنبذ ظهير الإخوان والسلفيين

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صبحي شحاته عن فوز «الديوان الإسبرطي» بالبوكر: «لماذا تفوز الروايات الرديئة دائما؟»