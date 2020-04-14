ياسر جلال: حدوتة «الفتوة» تشبه حكايات ألف ليلة وليلة

كشف الفنان ياسر جلال، تفاصيل دوره في مسلسل "الفتوة"، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، ويعرض عبر فضائية "الحياة".وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "الناس من الممكن أن تعتقد أن الفتوة مثل الأعمال العظيمة القديمة ولكن القصة مختلفة ويشبه الحدوتة وقصص ألف ليلة وليلة".وأضاف: "المسلسل يختلف عن أعمال الفتوات القديمة بما فيها من دموية وقتال، ولكننا بعيدين عن كل هذا الأمر، والمسلسل يحتوي على مشاهد أكشن وقصة حب رومانسية، وأحداثه تدور حول أكثر من 100 سنة في حي الجمالية".وأكد أن المسلسل ليس سيرة ذاتية ولكنه من نسج خيال المؤلف، وتم الانتهاء من جزء كبير من التصوير لأنه تم تصويره مبكرًا ويتم التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي في حارة تم تصميمها للمسلسل خصيصًا وشركة سينرجي لم تبخل على المسلسل، مشيرًا إلى أن المسلسل هو محطة مهمة وجديدة عن الأعمال التي قدمها قبل ذلك متمنيًا أن تنال على رضا الجمهور.