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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس البيلاروسي: لم نسجل أية وفاة بكورونا وأرفض الحجرالصحي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:46 م
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
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جدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رفضه الإجراءات الاحترازية للسيطرة على وباء كورونا، مؤكدا أن بلاده لم تسجّل أية وفاة بسبب الفيروس.

وقال لوكاشينكو- خلال اجتماع رسمي- "لن يموت أحد بفيروس كورونا في بلادنا، أصرح بذلك على الملأ"، وهو ما يتعارض مع الأرقام التي نشرتها الحكومة والتي أعلنت فيها تسجيل 2919 إصابة و29 وفاة بسبب الفيروس.

وأضاف لوكاشينكو- وفقا لما أوردته الرئاسة البيلاروسية على موقعها الإلكتروني- "لم يمت أحد بسبب فيروس كورونا في بلادنا، لا أحد، لقد توفّوا بسبب أمراض مزمنة يعانون منها، من بينها القصور القلبي ومرض السكّري"، وتابع أن بلاده التي يسكنها 9.5 مليون نسمة قد وجدت مجموعة من العقاقير لإنقاذ الناس.

و حذّر خبراء منظمة الصحة العالمية السبت، سلطات بيلاروسيا من أنّ وباء كورونا يسجّل "انتشارًا سريعا" في البلاد، وأوصت المنظمة مينسك بإقرار تدابير حجر، وتأجيل الفعاليات الجماهيرية والرياضية، لكنّ الرئيس قال إنّه يعطي الأولوية للاقتصاد الهشّ، معتبرًا أن البلد لا يحتمل فرض تدابير حجر.

ورفض الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو أية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بقوله "لم أر أي فيروس يطير في الجو"، وما زالت جميع الفعاليات الرياضية والمباريات تقام في مواعيدها.

وقال لوكاشينكو في تصريحات أخرى "الجليد أفضل سلاح لمواجهة الفيروس"، ونصح مواطنيه باستخدام الساونا (الحمام) والعمل في الحقول، معتبرًا ذلك علاجًا فعّالًا للوباء.

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