خالد أبو بكر يطالب بحظر كامل يوم شم النسيم

أكد خالد أبو بكر أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة أزمة كورونا وتتحرك فى حدود إمكانياتها، مضيفًا: «الحكومة نجحت في أزمة كورونا والمواطن رسب في كثير من النواحي خاصة الالتزام».وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «البلد بتعمل في حدود إمكانياتها.. فيه شغل وتحرك من الدولة ورجال الأعمال يتبرعون بالأموال، وهناك قروض من البنوك..الأزمة أخرجت أفضل ما فينا، كما أخرجت أسوأ ما فينا أيضا».وواصل: «لو الناس استجابت ابقوا قابلوني، كل حاجة انكشفت وظهرت، اللي بنى بدون ترخيص واللي بيتاجر في المواد الكحولية واللي بيهرب مخدرات، موضوع الوعي على جنب حبتين.. ولازم قرار مباشر من الحكومة بحظر كامل يوم شم النسيم».