نجوم الفن يعلقون على برومو مسلسل النهاية 2020 للفنان يوسف الشريف

برومو مسلسل النهاية 2020 للفنان يوسف الشريف

يقول المؤلف محمود حمدان: "مبروك لصناع المسلسل تريلر مبشر جدا، ومبروك لصديقي المخرج ياسر سامي، وكنت واثق إنك هتفاجئ الكل، وطبعا بقول كنت واثق لأني اشتغلت مع ياسر سامي على فيلم من فترة كنت مستمتع جدا بالتجربة دي واتفاجئت بمخرج شاطر أوووي، بإذن الله ندخل الفيلم قريب وهتتفاجئوا بفيلم بيغير شكل السينما في مصر".وقالت الفنانة نشوي مصطفى: "ويوسف الشريف برومو المسلسل يخبل ويهبل ويجنن ويتفرد ويسبق بكام سنة لقدام".وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك: "دايما فيه خطوة أولى، والخطوات الأولى دايما بتُحسب للي يتجرأ وياخدها، إعلان مسلسل النهاية على المستوى التقني سابق لكل إعلانات مسلسلات رمضان على بعضها، وأحلى ما فيه هو جرأة اقتحام أرض درامية جديدة بكر، شفناها كتير في الدراما الغربية، بس لأول مرة بنشوفها عندنا".وأضاف: "الجرأة دي تحسب أولا ليوسف الشريف، مش لأنه صاحب فكرة العمل وبس، ده هو اللي شالها على كتافه 3 سنين واشتغل عليها بشغف وإصرار حقيقيين، وفي الوقت اللي كل نجوم الدراما بيدوروا على نجاح سهل مضمون بعمل بسيط يحبه جمهور القهاوي حتى لو كان مهروس ومكرر واتشاف بدل المرة مليون، يوسف قرر يخاطر، وهو عارف أد إيه المغامرة ممكن تتحسب عليه أكتر ما تتحسب له".وتابع: "أي مؤلف عارف كويس إنه لو راح يحكي لمنتج فكرة عمل فني خيال علمي، المنتج هيوقفه قبل ما يكمل الكلمة التالتة، ومش بعيد يطلب له مستشفى المجانين، يوسف الشريف بقا قرر يستثمر اسمه ونجوميته في مخاطرة مجنونة، وخد معاه عمرو سمير عاطف في إيد، والمخرج ياسر سامي في إيد، ورجعولنا بخطوة أولى تستاهل التشجيع والمدح، وبتأكد على ذكاؤه مش بس كممثل، إنما كصانع ومطوّر".