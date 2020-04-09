السعودية: 44 وفاة و3287 إصابة حصيلة كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 وفيات جديدة في المملكة ليصل إجمالي المتوفين إلى 44 حالة.كما بلغ إجمالي الحالات المصابة في المملكة 3287 حالة، تعافى منها 35 ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 666 حالة، وذلك وفقا لما أذاعته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.