المحاكمة العاجلة لعصابة سرقة المشغولات الذهبية بالزاوية الحمراء

قررت نيابة شمال القاهرة، اليوم الخميس، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة في مزاولة نشاط إجرامي، حيث تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المشغولات الذهبية من الزاوية الحمراء.كان قسم شرطة الزاوبة الحمراء تلقى بلاغا من مسن على المعاش مفاده اكتشافه سرقة مشغولات ذھبیة وفضیة الخاصة بزوجته، ومبلغ مالي ومتعلقات شخصیة وأوراق خاصة بميراث وعقار من داخل الشقة سكنه، ولم یتھم أو یشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.وبالانتقال وبإجراء المعاینة تبین وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتویاتھا، وبتفريغ الكاميرات تم التوصل للمتهمين وهم ا.ط، س.ج، مسجلین خطر وذوي سوابق، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المشغولات الذهبية.