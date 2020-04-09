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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى خاطر يوشك على الانتهاء من تصوير «عمرو دياب»

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:57 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
منار إبراهيم
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أوشك الفنان مصطفى خاطر على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "عمرو دياب"، والمقرر عرضه خلال الشهر الكريم المقبل.

وكان المخرج معتز التوني انتهى من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل لتكون جاهزة للعرض، ومن المحتمل أن يرفع شعار فركش خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث يواصلون التصوير بالتزامن مع العرض، وذلك نظرًا لضيق الوقت وتعطل التصوير الفترة الماضية بسبب أزمة فيوس كورونا، ويحرص صناع العمل خلال التصوير على اتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من انتشار عدوى الفيروس.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى حول تعرض على ربيع ومصطفى خاطر لتراكم الديون عليهما، الأمر الذى يوقعهما فى العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك فى بطولته: "نهال عنبر، محمد ممدوح، محسن منصور"، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التونى، ومن إنتاج "سينرجي".

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