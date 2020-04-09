القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا اليوم

تستلم القوات البحرية رسميًا صباح اليوم الخميس، بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (2091400) رقم (s43).وتعد هذه الغواصة هى الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى وفقًا لبرنامج متزامن بكلًا من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.