الجيش الليبي يسقط طائرتين مسيرتين تركيتين

تمكنت قوات الدفاع لجوي الليبية من إسقاط طائرتين مسيرتين، تابعتين للجيش التركي، في الأجواء الجوية للعاصمة طرابلس.وأفادت قوات الدفاع الجوي بأن إسقاط الطائرة الأولى أسقطت في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية والثانية جنوب شرق العاصمة فوق محور عين زارة.وكانت شعبة الإعلام الحربي قالت عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، إن «منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة قامت باستهداف طائرة تركية مُسيّرة، حاولت شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية غربي العاصمة الليبية طرابلس وقامت بإسقاطها».