موعد انطلاق قناة «روتانا كوميدى» الفضائية

تستمر شبكة قنوات روتانا في فتح قنوات جديدة تنضم إلى شبكاتها فبعد إطلاقها لقناة "روتانا Kids" مطلع الشهر الحالي، أعلنت الشبكة عن إطلاق قناة جديدة تحمل اسم "روتانا كوميدي".ومن المقرر أن تنطلق القناة يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، وتقدم قناة "روتانا كوميدي" مجموعة من أبرز الأفلام العربية الكوميدية التي حققت أهم النجاحات وأعلى الإيرادات على مدى السنوات الفائتة، بالإضافة إلى أبرز إنتاجات الزمن الجميل، والأعمال المسرحية المصوّرة، والمسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرة التي يطلّ عبرها أهم نجوم الوطن العربي الذين أضحكوا المشاهدين عبر الأجيال.وتجمع "روتانا كوميدي" عبر شاشتها مئات الأفلام والأعمال الكوميدية لأسماء كاسماعيل ياسين، عادل إمام، سمير غانم، نجيب الريحاني، ماري منيب ، فؤاد المهندس ، زينات صدقي، عبد السلام النابلسي، سعيد صالح، محمد هنيدي، محمد سعد، أحمد حلمي، علي ربيع وغيرهم الكثير.ترددات "روتانا كوميدي":القمر: عرب ساتالموقع المداري للقمر: 26 شرقالتردد: 12341الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز: 27500معدل تصحيح الخطأ: 3/4DVB S2/8PSk: نوع بث الفيديو الرقميMPEG-4 نوع بث الفيديو الرقمي