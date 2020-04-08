رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: تأجيل مديونيات المنشآت السياحية يحافظ على استمرارية عملها

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:55 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب محمد إسماعيل أمين سر الإسكان بمجلس النواب، بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم، وفي مقدمتها الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات لمختلف المؤسسات.

وقال في بيان له اليوم، إن قرار مجلس الوزراء هام ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، ويؤكد وقوف الدولة بجانب المنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران لعبور هذه الفترة الدقيقة والحفاظ على ما لديها من عمالة.

ونوه بأن، الطفرة الكبيرة التي حققها قطاع السياحة خلال السنوات الماضية وقدرته على ادخال نحو 13 مليار دولار للبلد خلال عام واحد، والطفرة كذلك في قطاع الطيران وهو ما يحتم الوقوف بجانب هذه الشركات والهيئات لاجتياز كورونا واستمرار دورها الاقتصادي الفعال.

ووصف قرار تأجيل المديونيات بأنه، قرار اقتصادي هام يعبر عن رؤية حكومية شاملة للأزمة الراهنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

الدولار يرتفع مع عودة المخاوف بشأن كورونا

خفض مرتبات مسئولي الحكومة 20% لصالح «تحيا مصر»

الصور

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

إقبال ضعيف على شراء فوانيس رمضان

الأكثر قراءة

بسبب كورونا.. عزل شارع بالكامل بقرية المحمودية فى الدقهلية

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

الصحة

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

منوعات

محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد

الثقافة

محمود التهامى يتألق فى حفل الليلة الختامية لمولد «القناوى»

إبراهيم المصري: الشعراء شهود الصرخة الأولى

نهاية إسماعيل: الأدب سيتأثر بـ«كورونا» لأنه جزء من الحياة

فكري داود: أدوار دول العالم الثالث ستختلف بعد كورونا