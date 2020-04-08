برلمانى: تأجيل مديونيات المنشآت السياحية يحافظ على استمرارية عملها

أشاد النائب محمد إسماعيل أمين سر الإسكان بمجلس النواب، بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم، وفي مقدمتها الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات لمختلف المؤسسات.وقال في بيان له اليوم، إن قرار مجلس الوزراء هام ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، ويؤكد وقوف الدولة بجانب المنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران لعبور هذه الفترة الدقيقة والحفاظ على ما لديها من عمالة.ونوه بأن، الطفرة الكبيرة التي حققها قطاع السياحة خلال السنوات الماضية وقدرته على ادخال نحو 13 مليار دولار للبلد خلال عام واحد، والطفرة كذلك في قطاع الطيران وهو ما يحتم الوقوف بجانب هذه الشركات والهيئات لاجتياز كورونا واستمرار دورها الاقتصادي الفعال.ووصف قرار تأجيل المديونيات بأنه، قرار اقتصادي هام يعبر عن رؤية حكومية شاملة للأزمة الراهنة.