



قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2020 الخليجية

ويقدم "الدستور" في السطور التالية قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2020 الخليجية:



* مسلسل "جنة هلي":



تخوض الفنانة الكويتية سعاد عبد الله المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يحمل أسم "جنة هلي" وهو من تأليف نوف المضف ومن إخراج منير الزعبي، والتي تتعاون معه للمرة الثانية بعد تجربتها الأخيرة بمسلسل "انا عندي نص".



ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة سعاد عبد الله عدد من النجوم وهم إبراهيم الحربي، انتصار الشراح، حسين المهدي، هند البلوشي، شهاب جوهر، شهاب حاجية، فرح الصراف، لمياء طارق، شيماء علي، هند البلوشي، شهد ياسين، مشاري المجيبل وغيرهم.



* مسلسل "كسرة ظهر":

وقرر الفنان السعودي عبد الله السدحان أن يطل على جمهوره بعمل درامي مختلف يحمل أسم "كسرة ظهر" يبعتد فيه عن الكوميديا التي قدمها خلال الأعوام الماضية، وهو مسلسل درامي كويتي من إخراج أحمد يعقوب المقلة وتأليف عبد الله السعد.



ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجي منهم النجمة هنادي الكندري، ومحمد العجيمي، وأحمد العونان، وأميرة محمد، ومحمد الحداد، وشيلاء سبت، وأحمد العوضي، وعلي الحسيني.



* مسلسل "هي وبناتها":

يشارك في بطولته عدد من نجمات الخليج وهن باسمة حمادة، وأحلام حسن، وهند البلوشي، وصمود، ومي عبدالله بمشاركة كل من مشاري البلام، وريم ارحمة، وعبد العزيز بهبهاني، وخالد الصراف، وخالد بوصخر، وإيمان فيصل، ودانة حسين، وأخرون.



وتدور الأحداث في حقبتين زمنيتين إحداهما بالسبعينيات، والأخرى معاصرة، حيث يسلط الضوء على العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية والنفسية.



* المسلسل اللبناني "دفعة بيروت":

يشارك في المسلسل اللبناني "دفعة بيروت" أكثر من 60 نجما عربيا وخليجيا، ويعد المسلسل أحد أهم وأكبر الإنتاجات المنتظرة لهذا الموسم، وهو من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.



ويشارك في العمل كل من الفنان الكويتي بشار الشطي، ونور الغندور، ومهند الحمدي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ونور الشيخ، وعلي كاكولي، وحمد الاشكناني، وشيلاء سبت، وروان المهدي، وسارة أبي كنعان، وأنطوانيت عقيقي، وأسعد رشدان وغيرهم، إلى جانب نجوم من سوريا والمغرب العربي أيضا.



ويسير هذا العمل على خطى مسلسل "دفعة القاهرة" لكن بأحداث جديدة مختلفة عن الجزء الأول وتدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين مع طلبة يسافرون إلى بيروت حيث يدروسون هناك في جامعة بيروت، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة.



مسلسل "الكون في كفة":

تشارك الفنانة الكويتية إلهام الفضالة هذا العام بمسلسل "الكون في كفة"، وهو من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشيري الهواري، وتدور احداثه في اطار اجتماعي كوميدي ويتناول شخصية "شمور" وهي شخصية المتسلطة تعيش مع إخوتها الأربعة غير الأشقاء وزوجاتهم اللواتي يردن التخلص منها، ويحاولن طردها من المنزل، في حين تجمع "شمور" خيوط اللعبة.



الكون في كفة" من المقرر عرضه على قناة MBC دراما ويشارك في بطولته مرام البلوشي، محمود بوشهري، عبدالله الطليحي، ناصر عباس، إيمان الحسيني وليالي دهراب، فهد باسم، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، طيف، ملك أبو زيد، جنى الفيلكاوي، شهد سلمان، عبدالله فريد، زمن عبدالله، كفاح الرجيب وآخرين.



* مسلسل "أم هارون - حياة الفهد":

تدور قصته حول عائلات يهودية تعيش في الكويت، وسكنوا فيها وعملوا في التجارة وقد بلغ عددهم نحو 100 عائلة يهودية خلال حقبة الثلاثينات، ويركز العمل على فكرة الاختلافات الدينية وأثرها على العادات المجتمعية.



مسلسل "أم هارون" من إخراج المخرج المصري محمد جمال العدل، وقام بكتابة السيناريو الخاص به علي شمس ومحمد شمس، ويشارك في بطولة العمل عبدالمحسن النمر وروان الصايغ وفاطمة الصفي وفؤاد علي وفرح الصراف.



* مسلسل "في ذاكرة الظل":

يشارك الفنان السعودي داوود حسين في رمضان هذا العام بمسلسل "في ذاكرة الظل" والذي يدور في إطار الدراما الاجتماعية، ويناقش قضايا اجتماعية تتصل مع الواقع الخليجي.



ويشارك في المسلسل كل من عبير الجندي، ويعقوب عبد الله، وشيماء علي، وأحمد إيراج، ومحمد صفر، وشايع الشايع، وعبد الله عبد الرضا، وفرح المهدي، وفيصل المزعل، وتقى، ومنصور البلوشي، وهو من تأليف مريم نصير، وإخراج محمد كاظم. ويقدم "الدستور" في السطور التالية قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2020 الخليجية:تخوض الفنانة الكويتية سعاد عبد الله المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يحمل أسم "جنة هلي" وهو من تأليف نوف المضف ومن إخراج منير الزعبي، والتي تتعاون معه للمرة الثانية بعد تجربتها الأخيرة بمسلسل "انا عندي نص".ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة سعاد عبد الله عدد من النجوم وهم إبراهيم الحربي، انتصار الشراح، حسين المهدي، هند البلوشي، شهاب جوهر، شهاب حاجية، فرح الصراف، لمياء طارق، شيماء علي، هند البلوشي، شهد ياسين، مشاري المجيبل وغيرهم.وقرر الفنان السعودي عبد الله السدحان أن يطل على جمهوره بعمل درامي مختلف يحمل أسم "كسرة ظهر" يبعتد فيه عن الكوميديا التي قدمها خلال الأعوام الماضية، وهو مسلسل درامي كويتي من إخراج أحمد يعقوب المقلة وتأليف عبد الله السعد.ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجي منهم النجمة هنادي الكندري، ومحمد العجيمي، وأحمد العونان، وأميرة محمد، ومحمد الحداد، وشيلاء سبت، وأحمد العوضي، وعلي الحسيني.يشارك في بطولته عدد من نجمات الخليج وهن باسمة حمادة، وأحلام حسن، وهند البلوشي، وصمود، ومي عبدالله بمشاركة كل من مشاري البلام، وريم ارحمة، وعبد العزيز بهبهاني، وخالد الصراف، وخالد بوصخر، وإيمان فيصل، ودانة حسين، وأخرون.وتدور الأحداث في حقبتين زمنيتين إحداهما بالسبعينيات، والأخرى معاصرة، حيث يسلط الضوء على العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية والنفسية.يشارك في المسلسل اللبناني "دفعة بيروت" أكثر من 60 نجما عربيا وخليجيا، ويعد المسلسل أحد أهم وأكبر الإنتاجات المنتظرة لهذا الموسم، وهو من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.ويشارك في العمل كل من الفنان الكويتي بشار الشطي، ونور الغندور، ومهند الحمدي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ونور الشيخ، وعلي كاكولي، وحمد الاشكناني، وشيلاء سبت، وروان المهدي، وسارة أبي كنعان، وأنطوانيت عقيقي، وأسعد رشدان وغيرهم، إلى جانب نجوم من سوريا والمغرب العربي أيضا.ويسير هذا العمل على خطى مسلسل "دفعة القاهرة" لكن بأحداث جديدة مختلفة عن الجزء الأول وتدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين مع طلبة يسافرون إلى بيروت حيث يدروسون هناك في جامعة بيروت، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة.تشارك الفنانة الكويتية إلهام الفضالة هذا العام بمسلسل "الكون في كفة"، وهو من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشيري الهواري، وتدور احداثه في اطار اجتماعي كوميدي ويتناول شخصية "شمور" وهي شخصية المتسلطة تعيش مع إخوتها الأربعة غير الأشقاء وزوجاتهم اللواتي يردن التخلص منها، ويحاولن طردها من المنزل، في حين تجمع "شمور" خيوط اللعبة.الكون في كفة" من المقرر عرضه على قناة MBC دراما ويشارك في بطولته مرام البلوشي، محمود بوشهري، عبدالله الطليحي، ناصر عباس، إيمان الحسيني وليالي دهراب، فهد باسم، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، طيف، ملك أبو زيد، جنى الفيلكاوي، شهد سلمان، عبدالله فريد، زمن عبدالله، كفاح الرجيب وآخرين.تدور قصته حول عائلات يهودية تعيش في الكويت، وسكنوا فيها وعملوا في التجارة وقد بلغ عددهم نحو 100 عائلة يهودية خلال حقبة الثلاثينات، ويركز العمل على فكرة الاختلافات الدينية وأثرها على العادات المجتمعية.مسلسل "أم هارون" من إخراج المخرج المصري محمد جمال العدل، وقام بكتابة السيناريو الخاص به علي شمس ومحمد شمس، ويشارك في بطولة العمل عبدالمحسن النمر وروان الصايغ وفاطمة الصفي وفؤاد علي وفرح الصراف.يشارك الفنان السعودي داوود حسين في رمضان هذا العام بمسلسل "في ذاكرة الظل" والذي يدور في إطار الدراما الاجتماعية، ويناقش قضايا اجتماعية تتصل مع الواقع الخليجي.ويشارك في المسلسل كل من عبير الجندي، ويعقوب عبد الله، وشيماء علي، وأحمد إيراج، ومحمد صفر، وشايع الشايع، وعبد الله عبد الرضا، وفرح المهدي، وفيصل المزعل، وتقى، ومنصور البلوشي، وهو من تأليف مريم نصير، وإخراج محمد كاظم.





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* مسلسل "آل ديسمبر":

يشارك الفنان طارق العيلي بمسلسل "آل ديسمبر"، وهو مسلسل متصل منفصل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وتتناول قصته حياة عائلتين بدويتين بينهما صلة قرابة، تنحدر أصولهما من روسيا، وتشهد كل حلقةٍ حدثًا معينًا، ويشارك في كل واحدةٍ منها ضيف شرفٍ، ولا تتجاوز مدتها 30 دقيقة.



وهو بطولة جمال الردهان، مرام البلوشي، ميس كمر، محمد الفيلكاوي، محمد الصراف، هبة العبسي، هيام الحسن، يوسف المطر، بجاد محمد، وجاسم البلوشي، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، منهم فيّ الشرقاوي، ومي البلوشي، ومن تأليف بندر السعيد، وعبد الله العريفان، وإخراج نعمان حسين. يشارك الفنان طارق العيلي بمسلسل "آل ديسمبر"، وهو مسلسل متصل منفصل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وتتناول قصته حياة عائلتين بدويتين بينهما صلة قرابة، تنحدر أصولهما من روسيا، وتشهد كل حلقةٍ حدثًا معينًا، ويشارك في كل واحدةٍ منها ضيف شرفٍ، ولا تتجاوز مدتها 30 دقيقة.وهو بطولة جمال الردهان، مرام البلوشي، ميس كمر، محمد الفيلكاوي، محمد الصراف، هبة العبسي، هيام الحسن، يوسف المطر، بجاد محمد، وجاسم البلوشي، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، منهم فيّ الشرقاوي، ومي البلوشي، ومن تأليف بندر السعيد، وعبد الله العريفان، وإخراج نعمان حسين.





قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2020 الخليجية

* مسلسل "ضرب الرمل":

مسلسل ضرب الرمل هو مسلسل سعودي يتناول العمل التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع.



مسلسل "ضرب الرمل" من إخراج ماجد الربيعان، وتأليف محمد المزيني، ويشارك في بطولته كل من محمد الطويان، وخالد عبد الرحمن، وريتا حرب، وأميرة محمد، وجبران الجبران، وعبد العزيز السكيرين.



ننشر قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2020 الخليجية حيث يشارك العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية الخليجية في مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2020 والمقرر عرضها على أكثر من قناة خليجية خلال الشهر الكريم.