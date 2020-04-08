الأوقاف: لم يعد لأي جماعة أو فصيل على الإطلاق أي سيطرة على المساجد

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه تابع على مدار الأسابيع الماضية تفاني جميع قيادات العمل الدعوي بوزارة الأوقاف في عملهم.وأضاف: «وجهت أجهزة التفتيش للتحقق من كل البلاغات الواردة إلينا عبر الخط الساخن، وكل ما يصلنا من بلاغات عبر وسائل مختلفة ومتعددة، وقد حرص المفتشون وقيادات المديريات على توثيق ردودهم بالصور وقيام معظم وكلاء الوزارة من التحقق ميدانيا بأنفسهم وتحركهم للمتابعة الميدانية دون كلل أو ملل وموافاتي شخصيا بالكثير من ذلك».واستكمل: «لاحظت أنهم جميعا وبلا أي استثناء يعملون بحب لهذا الوطن وبقناعة تامة بما يقومون به، وبفهم مستنير للدين وحسن تقدير لطبيعة المرحلة، كما أكدوا للقاصي والداني مدى سيطرة الوزارة على جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية لا فرق في ذلك بين العواصم والمدن والقرى، وأنه لم يعد لأي جماعة أو فصيل على الإطلاق أي سيطرة على المساجد».وتابع وزير الأوقاف: «لم ولن نسمح بذلك، لأننا ندرك أن سيطرة أي جماعة على المساجد خطر على الدين والدولة، وننطلق في حماية المساجد من منطلق ديني ووطني، مما يستوجب مني الشكر والتقدير لكل قيادات الوزارة والمديريات وجميع أبناء الأوقاف والعاملين بها الذين أثبتوا أنهم على قدر الأمانة والمسئولية خدمة لدينهم ووطنهم وحفاظا على بيوت الله عز وجل من أن تتخطفها يد المتطرفين أو ينال من عملها بعض المتحجرين».وأكد: «سنواصل معًا القيام بهذا الواجب الديني والوطني حبًا وخدمة لديننا ووطننا، وسنطلق في الأيام القليلة المقبلة عددًا من الأنشطة والفعاليات الإلكترونية بما فيها عدد من البرامج التدريبية والمسابقات الثقافية والمتخصصة».