نشرة «كورونا».. خريطة انتشار الفيروس في الدول الأوروبية



وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و444 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف حتى مساء اليوم الأربعاء.

خريطة انتشار فيروس كورونا في الدول الأوروبية

إيطاليا



فرنسا



ألمانيا



بريطانيا



أعلنت إدارة الحماية المدنية الإيطالية اليوم، تسجيل 542 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.وأوضح مفوض طوارئ كورونا ورئيس الحماية المدنية أنجيلو بوريلي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- تسجيل 1195 حالة إصابة جديدة بالفيروس في إيطاليا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 95262 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 17669 حالة.أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة.وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة، وبلغت نقطة 7632، بعد أن كانت على مستوى 7091 أمس الثلاثاء.ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا اليوم، في ألمانيا بواقع 4003 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 103228 حالة.وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، بتسجيل 254 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1861 حالة.أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات حتى الآن.وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة.وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في إنجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.