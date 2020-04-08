رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نشرة «كورونا».. خريطة انتشار الفيروس في الدول الأوروبية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:33 م
كورونا
كورونا
منة سالم
طباعة
يرصد "الدستور" نشرة إخبارية مفصلة عن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأربعاء الموافق 8 ابريل، في الدول الأوربية. 

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و444 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف حتى مساء اليوم الأربعاء. 

خريطة انتشار فيروس كورونا في الدول الأوروبية


إيطاليا

أعلنت إدارة الحماية المدنية الإيطالية اليوم، تسجيل 542 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح مفوض طوارئ كورونا ورئيس الحماية المدنية أنجيلو بوريلي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- تسجيل 1195 حالة إصابة جديدة بالفيروس في إيطاليا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 95262 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 17669 حالة.

فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة، وبلغت نقطة 7632، بعد أن كانت على مستوى 7091 أمس الثلاثاء.

ألمانيا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا اليوم، في ألمانيا بواقع 4003 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 103228 حالة.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، بتسجيل 254 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1861 حالة.

بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات حتى الآن.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في إنجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اقرأ ايضاً: تفاصيل بيان وزارة الصحة عن فيروس كورونا فى مصر اليوم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيل السورية «هيام صبحي» لأسباب تتعلق بالصالح العام

تعديل مواعيد المترو بدءًا من الغد

الدولار يرتفع مع عودة المخاوف بشأن كورونا

حظر حتى 23 أبريل.. الكلمة الكاملة لرئيس الوزراء (فيديو)

الصور

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

إقبال ضعيف على شراء فوانيس رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

«الصحة»: نتوسع في دائرة الاشتباه.. وسحب 2000 عينة يوميًا

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يعترف بتعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرئ وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

رشدي أباظة يعترف بتعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرئ وأم صديقي تلتهمني»

الصحة

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

منوعات

محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد

الثقافة

إبراهيم المصري: الشعراء شهود الصرخة الأولى

نهاية إسماعيل: الأدب سيتأثر بـ«كورونا» لأنه جزء من الحياة

فكري داود: أدوار دول العالم الثالث ستختلف بعد كورونا

محمد صالح البحر: إنسان ما بعد كورونا لن يسير وحيدا أبدا