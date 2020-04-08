دير «العذراء بأخميم» يواصل إغلاق أبوابه للحد من التجمعات

أعلن دير السيدة العذراء مريم بأخميم، اليوم الأربعاء، عن استمراره لإغلاق أبوابه، والامتناع عن استقبال الزوار خلال الوقت الراهن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأشار الدير في بيان له إلى أن سوف يعلن عن مواعيد فتح الدير من جديد في وقت لاحق، عقب انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.واختتم بيانه قائلًا: "نصلى لأجل مصر والعالم أن يرفع عنها الوباء، ويحفظ بلادنا دائما".وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.