رسميا.. التحالف العربي يوقف إطلاق النار باليمن لأسبوعين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.وأوضح التحالف في بيان مساء اليوم، أنه سيدعم كافة الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.وأكد التحالف أن وقف إطلاق النار يهدف إلى تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.