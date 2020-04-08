غدًا.. الزراعة تواصل تطهير وتعقيم حديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه سيتم تطهير وتعقيم حديقة الحيوان، غدًا الخميس، للوقاية من فيروس كورونا، وهذا إجراء دوري تقوم به الحديقة كل فترة.وقال رجائي في تصريحات اليوم: "لن ننسى الحديقة ولا العاملين فيها ولا الحيوانات وسنهتم بها لحين استئناف العمل بها".