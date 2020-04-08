الغيطى: 30 يونيو الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه جار مشروع تنفيذ مدرسة النيل الدولية، مؤكدا إنهاء الأعمال على الوجه الأمثل فى الموعد المحدد والمقرر خلال 30 يونيو المقبل.وأوضح "الغيطي" أن نسبة التنفيذ بالمدرسة تبلغ 86% وتقع بمركز المدينة (1) على مساحة 20000م2 تتكون من (56) فصلا دراسيا (ابتدائى-إعدادى-ثانوى) و(10) معامل متنوعة ما بين حاسب آلى، وعلوم، بالإضافة إلى مكتبة ومسرح وغرفة موسيقى، وأن أعمال التشطيبات الحالية تتم داخل الفصول والقاعات.وأضاف "رئيس الجهاز" أنه جار أعمال الدهانات الواجهات لمبانى كل من (الابتدائى – الإعدادى – الثانوى - الأسوار)، وكذا تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مبنى رياض الأطفال، ويعمل بالفعل منذ بداية العام الدراسى الحالى، وتم إضافتها للمنظومة التعليمية بمدينة الشروق.