بمساعدة الأهالى.. القبض على لصين سرقا هاتف شاب بالمقطم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بمساعدة الأهالى القبض على لصين سرقا هاتف شاب بمنطقة المقطم.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بإمساكهم لصوص سرقوا هاتف شاب بأسلوب الخطف بمنطقة المقطم، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهمين بخطف هاتف من شاب باستخدام موتوسيكل ولاذا بالفرار، وأثناء ذلك انقلب بهم الموتوسيكل وتمكن الأهالى من الإمساك بهم وتسليمهم لرجال المباحث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.