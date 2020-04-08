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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة أسماء مسلسلات شهر رمضان السورية 2020 كاملة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:13 م
النجوم
النجوم
محمد مجدي
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ننشر قائمة أسماء مسلسلات شهر رمضان السورية 2020 كاملة حيث ينتظر المشاهد العربي متابعة أكثر من 15 عمل درامي سوري خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث انتهى صناع هذه الأعمال من تصوير عدد كبير من الحلقات المنتظر عرضها في أيام الشهر الكريم.

قائمة أسماء مسلسلات شهر رمضان السورية 2020 كاملة


رصدت «الدستور» الأعمال السورية التي من المنتظر أن يتم عرضها خلال أيام الشهر الكريم.
مسلسل "بروكار"
تدور الأحداث في عام 1942 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يحاول يحاول مهندس فرنسي سرقة فكرة صناعة أقشمة البروكار، ويضم المسلسل في قائمة أبطاله كل من سلمى المصري، زهير رمضان، عبد الهادي الصباغ، نادين خوري، سليم صبري، رنا الأبيض، يزن خليل، سعد مينا، زينة بارافي، مها المصري، قاسم ملحو، علاء قاسم، معن عبد الحق، رامز عطالله، صفوح ميماس وغيرهم.

مسلسل "اعذروني"
العمل مكون من ٦ خماسيات اجتماعية الطرح تناقش قضايا مهمة وحقائق موجودة في أغلب المجتمعات حيث يسلط الضوء على لحظات يعيشها كل انسان كلحظة الجرح، لحظة الانتقام، لحظة التنازل والندم، لحظة القهر والمذلة، قهر الرجال والنساء وغيرهما من الموضوعات الاجتماعية، وهو من بطولة ناهد حلبي وفاء موصللي جمال العلي طارق مرعشلي.

مسلسل "أحلى أيام أيام الدراسة(ج3)"

يتناول العمل قصة تشويقية حول انتقال البطل للعيش في الإمارات حيث تبدأ العديد من التحديات والموضوعات الجديدة التي يقابلها، وهو من بطولة حازم زيدان جيانا عنيد يامن حجلي معتصم النهار.

مسلسل "باب الحارة ج 11: حارة الصالحية"
تتطور أحداث الموسم الجديد من العمل الأشهر في سوريا في إطار تشويقي مثير بعد أن يكتشف أبو عزام قاتل ابنه، وهو من بطولة دريد لحام رضوان عقيلي أمية ملص رامز عطا الله.

مسلسل "سوق الحرير"
يتناول المسلسل من خلال أحداثه الفترة ما بين عامي 1950 – 1960، ويسلط الضوء على حالات إنسانية واجتماعية سورية، وهو من بطولة بسام كوسا سلوم حداد كاريس بشار نادين تحسين بيك.

مسلسل "ليالي الشمال"

تدور قصته في إطار درامي يحمل طابع اجتماعي، حول معاناة اللاجئين السوريين في بلاد الغربة، متناولا الواقع المعاصر وحالة اللجوء والهجرة، وهومن بطولة عدنان أبو الشامات فراس إبراهيم باسم مغنية منى هلا.

مسلسل "الجوكر"
تدور أحداثه في إطار بوليسي حول عدد من الجرائم التي تقع داخل إحدى الجامعات، وهو من بطولة عبير شمس الدين وائل زيدان كرم الشعراني جوان الخضر.

مسلسل "صقار"
تدور احداثه داخل الحياة البدوية وما بها من أحداث من خلال الصراعات الدرامية المشوقة التي تنشأ داخلها، متخللها قصص للحب والغدر والثأر، وهو من بطولة رشيد عساف قمر خلف روعة ياسين فاتن شاهين.

مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"
يتناول العمل قضية تجارة الأعضاء البشرية، وهو من بطولة غسان مسعود دانة جبر (دانا جبر) تولين البكري منة فضالي.

مسلسل "المنصة"
تدور أحداثه في إطار حرب المعلومات والميديا، في إطار تشويقي مثير، وتأثيرها على حياة البشر اليومية، وهو من بطولة حنان اللولو مكسيم خليل سلوم حداد جيني أسبر.

مسلسل "الحرملك ج2"

يستكمل الموسم الجديد من المسلسل أحداث الجزء الأول، بعد وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وهو من بطولة جمال سليمان نادين خوري (نادين حمصي) هبة نور سلافة معمار.

قائمة أسماء مسلسلات شهر رمضان السورية 2020 كاملة

مسلسل "بورتريه"
تدور أحداث المسلسل بين تسعينيات القرن الماضي والزمن الحالي، من خلال مجموعة من قصص الحب التي تجمع بين أبطال المسلسل، وهو من بطولة نجاح سفكوني مريم علي أمية ملص جلال شموط.

مسلسل "شارع شيكاغو"
عمل رومانسي بوليسي، تدور أحداثه بين حقبتين زمنيتين مختلفتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي، وهو من بطولة عباس النوري دريد لحام سلاف فواخرجي أمل عرفة.

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مسلسلات شهر رمضان السورية : مسلسل "العربجي"
تدور أحداثه حول قصة (عربجي) يقع في حب فتاة تُدعى ناجية وترفضه، يحاول خلال الأحداث فعل المستحيل للوصول إلى قلبها والتقرب منها في إطار درامي، وهو من بطولة باسم ياخور كاريس بشار حنان اللولو سلوم حداد.

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