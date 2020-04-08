قائمة أسماء مسلسلات شهر رمضان السورية 2020 كاملة

مسلسل "اعذروني"

مسلسل "أحلى أيام أيام الدراسة(ج3)"

مسلسل "باب الحارة ج 11: حارة الصالحية"

مسلسل "سوق الحرير"

مسلسل "ليالي الشمال"

مسلسل "الجوكر"

مسلسل "صقار"

مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"

مسلسل "المنصة"

مسلسل "الحرملك ج2"

رصدت «الدستور» الأعمال السورية التي من المنتظر أن يتم عرضها خلال أيام الشهر الكريم.مسلسل "بروكار"تدور الأحداث في عام 1942 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يحاول يحاول مهندس فرنسي سرقة فكرة صناعة أقشمة البروكار، ويضم المسلسل في قائمة أبطاله كل من سلمى المصري، زهير رمضان، عبد الهادي الصباغ، نادين خوري، سليم صبري، رنا الأبيض، يزن خليل، سعد مينا، زينة بارافي، مها المصري، قاسم ملحو، علاء قاسم، معن عبد الحق، رامز عطالله، صفوح ميماس وغيرهم.العمل مكون من ٦ خماسيات اجتماعية الطرح تناقش قضايا مهمة وحقائق موجودة في أغلب المجتمعات حيث يسلط الضوء على لحظات يعيشها كل انسان كلحظة الجرح، لحظة الانتقام، لحظة التنازل والندم، لحظة القهر والمذلة، قهر الرجال والنساء وغيرهما من الموضوعات الاجتماعية، وهو من بطولة ناهد حلبي وفاء موصللي جمال العلي طارق مرعشلي.يتناول العمل قصة تشويقية حول انتقال البطل للعيش في الإمارات حيث تبدأ العديد من التحديات والموضوعات الجديدة التي يقابلها، وهو من بطولة حازم زيدان جيانا عنيد يامن حجلي معتصم النهار.تتطور أحداث الموسم الجديد من العمل الأشهر في سوريا في إطار تشويقي مثير بعد أن يكتشف أبو عزام قاتل ابنه، وهو من بطولة دريد لحام رضوان عقيلي أمية ملص رامز عطا الله.يتناول المسلسل من خلال أحداثه الفترة ما بين عامي 1950 – 1960، ويسلط الضوء على حالات إنسانية واجتماعية سورية، وهو من بطولة بسام كوسا سلوم حداد كاريس بشار نادين تحسين بيك.تدور قصته في إطار درامي يحمل طابع اجتماعي، حول معاناة اللاجئين السوريين في بلاد الغربة، متناولا الواقع المعاصر وحالة اللجوء والهجرة، وهومن بطولة عدنان أبو الشامات فراس إبراهيم باسم مغنية منى هلا.تدور أحداثه في إطار بوليسي حول عدد من الجرائم التي تقع داخل إحدى الجامعات، وهو من بطولة عبير شمس الدين وائل زيدان كرم الشعراني جوان الخضر.تدور احداثه داخل الحياة البدوية وما بها من أحداث من خلال الصراعات الدرامية المشوقة التي تنشأ داخلها، متخللها قصص للحب والغدر والثأر، وهو من بطولة رشيد عساف قمر خلف روعة ياسين فاتن شاهين.يتناول العمل قضية تجارة الأعضاء البشرية، وهو من بطولة غسان مسعود دانة جبر (دانا جبر) تولين البكري منة فضالي.تدور أحداثه في إطار حرب المعلومات والميديا، في إطار تشويقي مثير، وتأثيرها على حياة البشر اليومية، وهو من بطولة حنان اللولو مكسيم خليل سلوم حداد جيني أسبر.يستكمل الموسم الجديد من المسلسل أحداث الجزء الأول، بعد وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وهو من بطولة جمال سليمان نادين خوري (نادين حمصي) هبة نور سلافة معمار.