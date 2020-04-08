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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أصحاب المدارس الخاصة يطلقون «صف واحد» لدعم «الحكومية»

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:08 م
الدكتور المندوه الحسينى
الدكتور المندوه الحسينى
ريم محمود
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أطلق الدكتور المندوه الحسينى رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، مبادرة «صف واحد» التي تهدف إلى تسخير إمكانيات مؤسسات التعليم الخاص لدعم المدارس الحكومية في تنفيذ رؤية واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالمشاريع البحثية للطلاب في صفوف النقل والشهادة الاعدادية.

ووجه «الحسيني» في بيان له، التحية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على اختيار البحث الطلابي وسيلة لتقييم الطلاب بدلا من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، واصفا الوزير بالعالم الجرئ وأنه وفريقه المعاون أثبت للعالم أن مصر تمتلك خبرات ورؤية جعلتها ترفض الحل السهل الذي لجأت إليه بعض الدول باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول، وهو الحل الذي رفضته وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي وقررت أن تقدم وسيلة مبهرة في التقييم الطلابي وهو اعتماد البحث كوسيلة للتقييم في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد على أن تعليق الدراسة لا يعني غلق المدارس، وأن الأبحاث المطلوب تنفيذها من التلاميذ تتطلب من المؤسسات التعليمية الاستفادة من جهود كل فرد في المنظومة من أجل المساهمة في إرشاد الطلاب وأولياء أمورهم في كيفية تنفيذ البحث، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك عدد ضخم من المعلمين والإداريين الذين يمكن الاستفادة منهم في تقديم الدعم اللازم للطلاب بالإضافة لمتابعة المعلمين في تنفيذ ما يوكل إليهم من أعمال.

وكشف أنه تم تنفيذ تجربة في المؤسسات التابعة له بتكليف كل معلم أن يتواصل مع طلاب وأولياء أمور الفصل الذي يقوم بالتدريس له لتعريفهم بالمطلوب في البحث وأن يكون لهم يدا معينة في إنجازه، لكي يضمن جودة الأداء تم تشكيل فريق ٱخر من المدرسة بمتابعة أولياء الأمور وإعداد تقارير يومية عن أداء المعلمين مع الطلاب لمعرفة من يقوم بدوره ومن يتكاسل، وبالتالي أصبحت القوى العاملة للمدرسة بالكامل مستغلة لخدمة الطالب.

‏ولفت إلى أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن أرقام تليفونية وواتس اب لتقديم كل الدعم لإرشاد الطلاب وأولياء الأمور فى المدارس الحكومية عن كيفية إعداد البحث التعليمى لسنوات النقل واستمرار التعلم عن بعد، ويجيب على استفساراتهم خبراء التعليم بعدد من المدارس الخاصة فى الجيزة.

وأكد الحسينى أن جميعة المدارس الخاصة فى الجيزة تسخر كل إمكانياتها لدعم الفكرة التعليمية الرائدة التى أطلقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بتوجيه الطلاب لعمل بحث تعليمي، ويعد واحدا من أهم وسائل التقييم التعليمية العالمية وتبرز الجانب التفاعلى في الطالب وتنمى مهاراته وشخصيته وثقافته.

وأكد المندوه الحسينى أن أكبر مكاسب البحث الطلابى، أنه قضى على سماسرة التعليم الذين يملأون عقول الطلاب بالحفظ والتلقين.

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