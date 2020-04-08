سويسرا تمدد إجراءات مكافحة كورونا حتى 26 أبريل

مددت الحكومة السويسرية قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة أسبوع آخر حتى 26أبريل، لكنها قالت إن التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق المدارس وحظر التجمعات سيبدأ هذا الشهر.وذكرت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء أنه"من أجل الإنهاء التدريجي للإجراءات بصورة ناجحة يجب الوفاء ببعض المتطلبات" مضيفة أن المعايير التي تدرسها لتخفيف القيود تتضمن عدد الإصابات الجديدة ومعدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.