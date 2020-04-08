تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريجون الأمريكية ستقام في يوليو 2022 بدلا من أغسطس 2021 لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.وتأجلت ألعاب طوكيو من يوليو-أغسطس هذا العام إلى مواعيد مشابهة تقريبا في 2021 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان إنه أقر الموعد الجديد بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف المعنية في الرياضة.