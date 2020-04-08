تأجيل استئناف طليقة شادي محمد على حبسها لـ 20 مايو

مدت محكمة جنح مستانف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، على حكم حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامهم بسرقة شقته، إلى جلسة 20 مايو.وكانت النيابة استمعت إلى أقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات، وسؤال الشهود الموجودين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.