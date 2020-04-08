بـ15 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط سجائر مهربة وبضائع أجنبية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع وسجائر، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 15 ألف جنيه.كما تضمنت ضبط 21 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، انتحال شخصية"، في مجال الأمن العام، تنفيذ 99 حكما قضائيا متنوعا.وشملت الحملات، ضبط 124 مخالفة مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.