«الداخلية» تساعد المواطنين في التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة

استجابت وزارة الداخلية لشكوى مواطن فقد عمله ويعاني من البطالة، وساعدت الوزارة في تسجيل بياناته في موقع وزارة القوى العاملة الخاص بحصر العمالة غير المنتظمة.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا من عامل بأحد المقاهي التمس خلاله مساعدته نظرًا لترك عمله خلال الفترة الحالية، وتواصلت معه الأجهزة الأمنية وتم تسجيل بياناته.وقدم المواطن الشكر للأجهزة الأمنية، يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.