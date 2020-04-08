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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس تاجري «حشيش دليفري» في الشروق

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:58 ص
حشيش
حشيش
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس تاجري مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائهما بمدينة الشروق.

وقال المتهمون خلال التحقيقات إنهم اتجهوا لترويج المواد المخدرة عقب فشلهم في الحصول على فرصة عمل تدر عليهم مكاسب مالية كبيرة، فلم يجدوا أمامهم سوى طريق الاتجار في الحشيش، ونظرًا لتضيق رجال المباحث الخناق على مروجي المخدرات داخل المناطق الشعبية، قرّرا توَسيع النشاط داخل المناطق الجديدة الراقية، معتقدين أنه نشاطهم الآثم لن يكشف: "كنا بنوصل الحشيش دليفري".

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "مختار.ع، وجمال.ح، عاطلين، مقيمان بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على العملاء، متخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نَشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتِيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من الحشيش زنة نحو نصف كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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